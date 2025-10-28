 Trevi, sciopero dei lavoratori alla Sitem dopo l’annuncio di importanti esuberi - Tuttoggi.info
Trevi, sciopero dei lavoratori alla Sitem dopo l’annuncio di importanti esuberi

Redazione

I lavoratori incrociano le braccia per 4 ore mercoledì 29 ottobre. Presidio davanti all’azienda
Mar, 28/10/2025 - 10:54

Alla luce dell’esito delle assemblee dei lavoratori dell’azienda Sitem spa di Trevi, tenutesi ieri (lunedì 27 ottobre), le organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno indetto uno sciopero di quattro ore nello stabilimento di Cannaiola per mercoledì 29 ottobre.

La storica impresa, oggi di proprietà di un gruppo statunitense, ha infatti annunciato importanti esuberi tra i 165 dipendenti. Si parla di una trentina di lavoratori che potrebbero perdere il lavoro, con conseguenti risvolti sociali sull’intero territorio.

L’indisponibilità ad aprire gli ammortizzatori sociali – spiegano le organizzazioni sindacali – e la conferma della procedura di licenziamento collettivo rimangono due elementi stigmatizzati dall’assemblea e la stessa proposta avanzata dall’azienda sull’accordo di licenziamento collettivo, pur registrando un avanzamento rispetto al precedente incontro, viene reputata ancora insufficiente nei numeri”. Per questo è stato indetto lo sciopero di quattro ore per mercoledì 29 ottobre, con presidio davanti ai cancelli dell’azienda alle ore 10.

Foligno

