Trevi: parcheggi gratuiti per le auto elettriche

'accordo con la società che gestisce i parcheggi sancisce la svolta greeen

Nuova scelta green per l’amministrazione comunale: le auto 100% elettriche potranno parcheggiare gratuitamente negli spazi blu del centro storico. L’accordo è stato raggiunto con la società Isola che gestisce i parcheggi a pagamento nel centro storico.

L’impegno del Comune per la sostenibilità

“Un passo dell’Amministrazione a favore della mobilità elettrica – sottolinea il vicesindaco e assessore all’ambiente Dalila Stemperini – da tempo, l’Ente si fregia della certificazione Emas, pertanto realizza azioni e interventi che vanno nella direzione della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.

L’accordo con “Isola”, è volto a garantire l’esenzione dal pagamento ai proprietari di veicoli elettrici, al fine di rendere un maggior servizio a chi ha fatto la felice scelta di possedere un auto a basso impatto ambientale; visto l’aumento dell’utenza – prosegue- abbiamo anche provveduto a rinnovare la colonnina di ricarica elettrica posizionata in prossimità dell’edifico scolastico di Piazza Garibaldi che, essendo del tipo con con doppia presa di ricarica, ora sarà possibile caricare due automobili contemporaneamente. La stazione è fruibile anche su altre piattaforme come Nexcharge, oltre che alla App Spotlink di Emotion.

Inoltre sono di prossima collocazione anche le stazioni di ricarica per E-Bike.“