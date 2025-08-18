 Trevi, la notte della lirica al Festival Federico Cesi - Tuttoggi.info
Trevi, la notte della lirica al Festival Federico Cesi

Redazione

Trevi, la notte della lirica al Festival Federico Cesi

Lun, 18/08/2025 - 07:15

Mercoledi 20 agosto 2025 ore 21.15
Teatro Clitunno di Trevi

LIRICA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

Arie tratte dall’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi
DQ Opera Ensemble
Claudio Shin direttore

Tra gli eventi in programma nell’edizione 2025 il Festival ha riservato attenzione anche al grande repertorio operistico con protagonisti di livello internazionale. Questa scelta artistica è pienamente rappresentata dal concerto LIRICA PATRIMONIO DELL’UMANITA’, dedicato alle più celebri arie tratte da Rigoletto di Giuseppe Verdi (1851), una delle opere più amate e rappresentate del repertorio verdiano.

Protagonista della serata sarà il DQ Opera Ensemble formato da artisti coreani, fondato e diretto dal Maestro Claudio Shin. L’Ensemble, specializzato nel repertorio operistico italiano, rappresenta una collaborazione culturale tra Italia e Corea nel campo dell’opera lirica.

Il cast vedrà Juyoung Giulio Lee, baritono, nel ruolo di Rigoletto, affiancato da Hyeonjung Emma Kim nel ruolo di Gilda; Cinzia Drisaldi, mezzosoprano, interpreterà Maddalena, mentre Howon Ryu, basso, sarà Sparafucile. Taeseong Kim, tenore, vestirà i panni di Borsa.

Maestro collaboratore Jiyoun Viviana Park.

Il maestro Claudio Shin è pianista e direttore d’orchestra nato a Pohang in Corea del Sud. Si è diplomato in pianoforte presso l’Università di Kookmin in Corea ed ha proseguito la sua formazione musicale in Italia, conseguendo il diploma in Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio “O. Respighi” di Latina. Successivamente, si è perfezionato presso il Conservatorio di Roma “S. Cecilia”.

Il suo percorso artistico è costellato di riconoscimenti prestigiosi ed è stato selezionato tra i giovani direttori per la produzione operistica “Carmen” di Bizet al Plzen National Theater in Repubblica Ceca.

Ha diretto numerose opere in Italia, Corea del Sud, Inghilterra e Repubblica Ceca.

Il concerto si avvale del patrocinio dell’Ambasciata della Corea del Sud in Italia.

per informazioni: www.festivalfedericocesi.it


Luogo: Teatro Clitunno , TREVI, PERUGIA, UMBRIA

Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

