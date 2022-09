Trevi, artificieri al lavoro: tre ordigni bellici nel bosco

Bombe trovate da un ragazzino con il suo metal detector giocattolo

Sono stati fatti brillare mercoledì mattina i tre ordigni bellici trovati nei boschi di Trevi nei giorni scorsi. Si tratta di reperti risalenti alla Seconda guerra mondiale, probabilmente due italiani e uno tedesco, in alcuni casi particolarmente nascosti. A ritrovarli un ragazzino della zona, appassionato di metal detector, che si era avventurato nell’area con un arnese giocattolo. Gioco fino ad un certo punto, in realtà, in quanto l’attrezzo ha scoperto proprio i reperti.

L’intervento per far brillare gli ordigni

Così, insieme al padre che lo accompagna, è stata segnalata la situazione ai carabinieri e alla polizia locale. Il sindaco Bernardino Sperandio ha provveduto ad emanare l’ordinanza e ieri l’intervento degli Artificieri.