A Trevi è arrivato l’Albero del giudice Falcone

Iniziativa promossa dal Ministero della transizione ecologica e dai Carabinieri biodiversità

Anche a Trevi è arrivato l’Albero del giudice Giovanni Falcone, simbolo della resistenza civile alle mafie. È infatti una delle specie vegetali che vengono consegnate in tutta Italia grazie all’iniziativa ‘Un albero per il futuro’, promossa dal Ministero della transizione ecologica e dal Raggruppamento Carabinieri biodiversità per avvicinare concretamente i giovani alle tematiche ambientali, conoscere i tesori naturali e contrastare il riscaldamento globale. Il progetto prevede la distribuzione gratuita nelle scuole di tutto il territorio italiano di piante forestali autoctone che gli studenti pianteranno per contribuire con un piccolo gesto ad attivare una rivoluzione verde che coinvolga tutti i cittadini nel prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo.

La cerimonia

La cerimonia si è svolta presso la Biblioteca comunale di Trevi, alla presenza di Dalila Stemperini, vicesindaco e assessore all’ambiente del Comune di Trevi, una delegazione dei Carabinieri Biodiversità, e per l’Istituto comprensivo ‘T. Valenti’ di Trevi la dirigente scolastica Simona Perugini, i professori e gli alunni delle classi seconde medie. Alcune gemme del ficus collocato a Palermo davanti alla casa del giudice assassinato dalla mafia sono, infatti, state prelevate e duplicate nel Centro Nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale, riuscendo così a riprodurre l’albero per generare piccole piante di Falcone da donare alle scuole che ne fanno richiesta.