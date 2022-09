Trevi, trasforma l'appartamento in una centrale di spaccio: arrestato

Le consegne sotto casa

È stato durante tale osservazione che hanno chiaramente notato un giovane fermarsi sotto casa dell’arrestato, il quale, sceso in strada ha effettuato la consegna ottenendo il corrispettivo in denaro. I militari prontamente intervenuti hanno sequestrato lo stupefacente appena acquistato, una modica quantità di cocaina e contemporaneamente hanno sequestrato il denaro ritirato dal presunto pusher.

La droga in casa

In casa di quest’ultimo è stato rinvenuto ulteriore quantitativo di stupefacente, già confezionato e pronto per ulteriori cessioni; pertanto è stato tratto in arresto ed è stato tradotto presso il carcere di Spoleto. In sede di udienza il Giudice del Tribunale di Spoleto, ha convalidato l’arresto ed ha disposto la prosecuzione della misura restrittiva presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Acquirente segnalato alla Prefettura

Il giovane acquirente invece è stato segnalato al Prefetto di Perugia per i provvedimenti amministrativi previsti.