Trevi, Andreani: “Serve commissione su fondi Pnrr”

La richiesta del capogruppo di Alternativa X Trevi, formalizzata in una mozione

Serve una commissione su fondi PNRR. A chiederla Saverio Andreani, capogruppo di “Alternativa X Trevi”, che ha protocollato un’apposita mozione per la richiesta dell’istituzione di una “commissione temporanea sui fondi del Pnrr”.

Gruppo di lavoro con esperti e tecnici

“L’istituzione di una “consulta o gruppo di lavoro” dedicata al reperimento di fondi e a vigilare su una questione di assoluto interesse per i cittadini trevani – sostiene il capogruppo Andreani– come quella del corretto impiego delle risorse economiche del PNRR, costituirebbe un segnale importante alla cittadinanza, garantendo una condivisione dei processi economico-amministrativi e favorendo scelte condivise. Fondamentale per l’operatività della “commissione” sarà la presenza di esperti, tecnici e professionisti garantita dalla volontà e dall’impegno del Comune favorendo così sinergie vincenti con le tante realtà, attività ed enti locali”.