Trentenne truffata: vende auto ma la ricevuta del bonifico è falsa

Vende l’auto a chi gli aveva mostrato una ricevuta di un bonifico bancario falsa. Per questo i carabinieri del Comando provinciale di Perugia hanno denunciato un truffatore che aveva preso di mira una 32enne di Foligno. La ragazza, infatti, dopo avere pubblicato in rete l’avviso di vendita di un’autovettura, ha avuto contatti con un uomo, interessato all’acquisto del veicolo. Questi, concordato il prezzo della compravendita a 18.000 euro, ha fornito una ricevuta falsa di un bonifico bancario facendosi consegnare il mezzo dalla proprietaria, la quale non ha più ricevuto il corrispettivo stabilito preventivamente.

Gli uomini dell’Arma hanno rintracciato il truffatore e lo hanno denunciato.