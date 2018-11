Trenitalia, ecco il nuovo orario invernale | Tanti i nuovi collegamenti, per l’Umbria Frecciabianca a Spoleto e Freccialink per Firenze

share

Ecco il nuovo orario di Trenitalia definitivo e confermato per la stagione invernale. Dopo il tira e molla delle ultime settimane, sulle questioni legate ai collegamenti Frecciabianca Ravenna-Roma con fermata a Spoleto, arriva oggi il comunicato ufficiale delle principali novità che porterà il cambio di stagione, con la conferma del citato treno ad alta velocità che fermerà nella Città del Festival e di quattro nuovi collegamenti FrecciaLink con lo snodo di Firenze, da Assisi e Perugia. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Ogni giorno saranno due i treni veloci che collegheranno la città del Festival a Ravenna e Roma: al mattino il Frecciabianca in partenza da Ravenna alle 6.00 fermerà a Spoleto alle 9,12 e giungerà a Roma Termini alle 10.25; alla sera quello in partenza dalla Capitale alle 17.30 fermerà a Spoleto alle 18.43 ed arriverà a Ravenna alle 22.

Su scala nazionale, il nuovo orario porta un deciso cambio di passo per FS Italiane, con il Frecciarossa, simbolo dell’Alta Velocità made in Italy, che raggiunge per la prima volta l’Aeroporto di Fiumicino raggiunto, anche questa novità assoluta, da altre due nuove corse AV da e per Genova. Un’offerta complessiva che prevede più Frecce, più fermate, più collegamenti nazionali e regionali, con una copertura oraria ancora più ampia tra le prime e le ultime corse da e per i principali capoluoghi. Insieme a una migliore offerta nel Sud, una più efficace integrazione con le altre modalità di trasporto e un consolidarsi della vocazione turistica del treno in chiave invernale. Il tutto con le persone, e i loro bisogni, di nuovo al centro.

Tra le principali novità, dieci nuovi treni al giorno, sei Frecciarossa e quattro Frecciargento. Due nuove corse AV su Fiumicino Aeroporto da e per Genova, La Spezia, Pisa, Firenze si aggiungeranno alle attuali quattro corse da e per Venezia che a iniziare dal 18 dicembre si trasformeranno in Frecciarossa. Dieci le Frecce sulla Roma – Bari nel weekend, con l’introduzione di dueFrecciargento no stop che uniranno i due capoluoghi in tre ore e trenta, una sorta di anticipo di quelli che saranno i futuri tempi di viaggio tra la Puglia e la Capitale. L’offerta complessiva sulla lunga percorrenza si amplia con 55 nuove fermate che realizzano oltre 200 nuovi collegamenti. Sulla Roma – Milano AV, diventano 104 i Frecciarossa (+3) e 54mila i posti offerti al giorno, tra Milano e Venezia 48 i Frecciarossa (+2) e 26mila i posti, con l’introduzione di una prima corsa del mattino da Milano e di un’ultima la sera da Venezia Santa Lucia. Un nuovo Frecciarossa collega di prima mattina Firenze con Roma e Napoli e sempre ilFrecciarossa abbrevierà il viaggio tra Torino e Milano con la costa adriatica, raggiungendo Lecce.

Prosegue e si estende la positiva esperienza dei FrecciaLink che saranno operativi anche sulla rotta Bari – Matera, raggiungendo la Capitale europea della Cultura 2019, evento che vede Trenitalia nel ruolo di Official Carrier, e torneranno anche nel prossimo inverno a raggiungere direttamente le più ambite località sciistiche tra cui Cortina, Madonna di Campiglio, la Val Gardena, la Val di Fassa, Aosta e Courmayeur.

Confermati i 4 FrecciaLink al giorno in partenza da Assisi e Perugia per/da Firenze connessi ai Frecciarossa sulla rotta Milano/Bologna/ Venezia. Anche l’offerta Regionale si amplia e migliora in maniera generalizzata con interventi mirati su importanti aree e direttrici, per rendere ancora più positiva l’esperienza di viaggio delle persone. Perciò alle novità dell’orario, nel regionale, si associano il recente esordio delle attività di caring e sicurezza dedicate ai pendolari (alla stazione di Perugia Fontivegge è attivo, da venerdì scorso, il desk di Customer Care Regionale, con sette risorse Trenitalia dedicate) prima esperienza in Europa, e l’ormai imminente avvio, dalla primavera 2019, della fornitura dei primi 78 nuovissimi treni Rock e Pop, insieme alla consegna di altri Jazz e Swing.

Un ammodernamento della flotta destinato a rivoluzionare in positivo l’esperienza di viaggio di quei milioni di italiani che salgono in treno per i loro spostamenti quotidiani.

Proseguono e si intensificano le promozioni, per rendere sempre più conveniente il viaggio con Trenitalia, e le partnership fra il Gruppo FS Italiane e i principali musei ed enti organizzatori di eventi culturali, musicali e artistici del paese che concederanno esclusivi vantaggi e agevolazioni a famiglie e clienti CartaFreccia. Ad arricchire la loro esperienza di viaggio anche i media del Gruppo FS, da La Freccia a Note, oggi in versione digitale su Trenitalia.com, alla galassia dei social media fino al Portale Frecce, che offre anche una programmazione dedicata ai più piccoli. Sul fronte della comunicazione digitale da evidenziare che il Wi-Fi di bordo, grazie ad un innovativo e performante sistema di aggregazione del traffico dati, consentirà nei prossimi mesi una connessione più stabile e potente, con una progressiva diffusione su tutti i treni Frecciarossa 1000 nel corso del 2019.”

Al momento in cui riportiamo la comunicazione ufficiale, non sono ancora presenti tutte le nuove tratte annunciate. Con molta probabilità saranno disponibili a partire dai prossimi giorni.

