Tregua con l'Iran, Brunello Cucinelli star in Borsa con un rimbalzo record - Tuttoggi.info

La notizia della tregua tra Iran e Stati Uniti, pur fragile, ha rilanciato i mercati internazionali, anche grazie al repentino calo del prezzo del petrolio. Aspettative positive che hanno fatto bene anche a Piazza Affari, con il Ftse Mib (l’indice di riferimento della Borsa di Milano) che ha guadagno oggi, mercoledì, il 3,70%.

Meglio ancora fa il titolo Brunello Cucinelli, che in un giorno solo ha guadagnato l’8,20% chiudendo le contrattazioni a 80,78 euro. Tra i titoli principali quotati a Piazza Affari, si tratta del secondo miglior risultato dopo quello di Prysmian (+ 9,79%)

Da martedì 31 marzo il titolo della casa di moda di Solomeo ha guadagnato il 9,90% (7,28 euro ad azione). Nell’ultimo mese il rimbalzo ha sfiorato il +12%.

Tuttavia nel medio periodo il titolo ha ceduto il 14,25% prendendo come riferimento gli ultimi 6 mesi. Questo, nonostante gli ottimi risultati in termine di vendite e fatturato.