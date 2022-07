Tre studentesse dell'Ipia “Orfini” di Foligno al Giffoni Film Festival - Tuttoggi

“Sono molto motivate – ha commentato a margine dell’incontro il professor Mingarelli -. Per loro – ha aggiunto – sarà una bellissima esperienza, perché per dieci giorni avranno la possibilità di stare a contatto con tanti giovani provenienti da tante parti del mondo”. Al Giffoni Film Festival le tre ragazze dell’Orfini prenderanno parte a tutte le iniziative in cartellone: dalla visione dei film alla partecipazione a incontri e dibattuti.

“Sono sicuro – ha concluso Pierluigi Mingarelli – che per loro sarà un’importante occasione di crescita culturale”. E a raggiungere Giffoni Valle Piana sarà nei prossimi giorni anche lo stesso direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali, che già lo scorso anno era stato protagonista insieme al sociologo Domenico De Masi di un incontro al Festival del patron Claudio Gubitosi. Proprio in quell’occasione era nata l’idea di una collaborazione tra il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno e il Giffoni Film Festival per la promozione di iniziative culturali dedicate ai più giovani. Collaborazione che si era poi concretizzata lo scorso mese di novembre con la sigla di un protocollo tra le due realtà.