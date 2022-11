Tre storici esercenti di Bastia “Maestri del Commercio”

La cerimonia nell'Auditorium S. Angelo alla presenza del presidente regionale Conofcommercio Giorgio Mencaroni

Tre storici esercenti di Bastia Umbra hanno ricevuto il titolo di “Maestri del Commercio”. Si tratta di Rossana Mela, Aquila di Diamante insieme a Riziero (Rino) Rossi, che hanno superato 50 anni di attività in Confcommercio- Ass.50&più, Marco Caccinelli Aquila d’oro per i suoi 40 anni in Confcommercio Ass.50&più”.

Il traguardo è stato celebrato nell’Auditorium S. Angelo, alla presenza del presidente regionale di Confcommercio, Giorgio Mencaroni, e dall’amministrazione comunale, con il sindaco Paola Lungarotti e gli assessori Valeria Morettini, Daniela Brunelli e Stefano Santoni, il presidente di Bastia Confcommercio, Marco Montecucco e molti componenti del Direttivo dell’associazione.