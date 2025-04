Tre ragazze dell'Atletica Arcs Cus Perugia convocate in Nazionale - Tuttoggi.info

ATLETICA ARCS CUS PERUGIA

Comunicato Stampa



Tre ragazze dell’Atletica Arcs Cus Perugia sono state selezionate e convocate in nazionale per il raduno azzurro giovanile di primavera in programma da mercoledì 16 a sabato 19 aprile al Centro di Preparazione Olimpica di Formia e di Tirrenia. Il vice direttore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi ha convocato 123 atleti, di cui 61 uomini e 62 donne, delle categorie juniores e allievi, in preparazione dei due eventi internazionali dell’estate: Europei U20 a Tampere (Finlandia, 7-10 agosto) e Festival Olimpico della Gioventù Europea (Eyof) a Skopje (Macedonia, 20-26 luglio) per gli U18.

Le tre ragazze dell’Atletica Arcs Cus Perugia, che si sono messe in evidenza in questa stagione indoor e già negli scorsi anni, sono Benedetta Baiocco, Caterina Caligiana e Margherita Castellani. Baiocco per le prove multiple e Castellani per la velocità fanno parte del gruppo che si riunirà a Formia, mentre Caligiana, per il mezzofondo, di quello che si riunirà a Tirrenia.

Come di consueto il raduno sarà l’occasione per alimentare lo spirito di gruppo e per uno scambio di esperienze tra coach personali e tecnici di struttura che guidano la giovane atletica leggera italiana verso importanti traguardi, e per l’Atletica Arcs Cus Perugia sarà il professor Luigi Esposito il tecnico che prenderà parte al raduno di Formia.







Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.