Tre classi bastiole vincitrici per l'Umbria della gara ecologica Roarr! - Tuttoggi

Il progetto “Roarr! Risparmia, Ricicla… Ruggisci!”, progetto ambientale di Estra realizzato in collaborazione con Strali ha coinvolto quasi 5.000 alunni di più di 200 classi di scuole primarie delle tre regioni, che hanno partecipato ad una gara ecologica davvero unica nel suo genere: una caccia al tesoro di azioni amiche dell’ambiente, dal risparmio energetico alla mobilità sostenibile, dalla raccolta differenziata alla sana alimentazione. L’obiettivo dei bambini era scattare foto di “eco” azioni e caricarle negli album digitali sul sito www.roarr.it, uno per classe.

Un gioco che ha appassionato insegnanti e famiglie e che è riuscito a superare anche le difficoltà vissute in questo periodo dalle scuole, dad in primis. Le 9 classi vincitrici, alcune delle quali sono riuscite nell’impresa di completare l’intero album, possono adesso godersi i premi a base di teatro digitale: le classi “medaglia d’oro” riceveranno il ‘Kit del mago di OZz’: attività laboratoriali in videoconferenza, materiali e video tutorial per la costruzione di scenografie e costumi per dare vita ad una vera e propria performance online. Invece le classi “medaglia d’argento” e “di bronzo” saranno protagoniste di laboratori teatrali a distanza pieni di giochi ed esercizi performativi coinvolgenti.