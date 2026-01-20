Tre aziende altotiberine insieme, nasce Graficom - Tuttoggi.info

Con la fusione per incorporazione di Graficonsul, Grifa e CTS Grafica – la prima di Sansepolcro e le altre di Città di Castello – nasce Graficom, realtà che rappresenta una nuova era nel panorama nazionale del settore grafico e cartotecnico, nello specifico quello del packaging e del printing.

Il nuovo gruppo si propone come partner unico e integrato per i brand, capace di seguire l’intero processo creativo e produttivo: dal concept alla progettazione, dalla prototipazione alla produzione, fino alla logistica e distribuzione. Con oltre 50 anni di esperienza, più di 150 professionisti e 20.000 m² di impianti e spazi produttivi in Umbria e Toscana, Graficom offre un ciclo produttivo completo e un’offerta multicanale potenziata, garantendo soluzioni originali e ad alto impatto sul punto vendita.

Come sottolinea Alessandro Luzzi, ad del gruppo, “con Graficom vogliamo offrire ai nostri clienti non solo creatività e tecnologia, ma anche un impegno concreto verso la sostenibilità. Crediamo in un modello di business che generi valore per brand, persone e ambiente”.

Con partnership strategiche per la produzione di cartone ondulato e stampa digitale ecosostenibile come Icom e Grimaldi, il gruppo Graficom è il punto di riferimento per brand nazionali e internazionali nei settori Pharma, Cosmesi, Food & Beverage, Fashion, Entertainment e GDO.