 Tre aziende altotiberine insieme, nasce Graficom - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Tre aziende altotiberine insieme, nasce Graficom

Davide Baccarini

Tre aziende altotiberine insieme, nasce Graficom

Mar, 20/01/2026 - 09:44

Condividi su:

Con la fusione per incorporazione di Graficonsul, Grifa e CTS Grafica – la prima di Sansepolcro e le altre di Città di Castello – nasce Graficom, realtà che rappresenta una nuova era nel panorama nazionale del settore grafico e cartotecnico, nello specifico quello del packaging e del printing.

Il nuovo gruppo si propone come partner unico e integrato per i brand, capace di seguire l’intero processo creativo e produttivo: dal concept alla progettazione, dalla prototipazione alla produzione, fino alla logistica e distribuzione. Con oltre 50 anni di esperienza, più di 150 professionisti e 20.000 m² di impianti e spazi produttivi in Umbria e Toscana, Graficom offre un ciclo produttivo completo e un’offerta multicanale potenziata, garantendo soluzioni originali e ad alto impatto sul punto vendita.

Come sottolinea Alessandro Luzzi, ad del gruppo, “con Graficom vogliamo offrire ai nostri clienti non solo creatività e tecnologia, ma anche un impegno concreto verso la sostenibilità. Crediamo in un modello di business che generi valore per brand, persone e ambiente”.

Con partnership strategiche per la produzione di cartone ondulato e stampa digitale ecosostenibile come Icom e Grimaldi, il gruppo Graficom è il punto di riferimento per brand nazionali e internazionali nei settori Pharma, Cosmesi, Food & Beverage, Fashion, Entertainment e GDO.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Paga il fornitore, ma è una truffa: la polizia recupera 7.000 euro

Gubbio e Gualdo

Ancora una vittoria esterna per EMI Basket Gubbio. Ad Alba Adriatica finisce 51-63

Gubbio e Gualdo

Rugby Gubbio: i Lupi battono i Cavalieri, a Prato vince il Gubbio 24-29

in umbria

Ultim'ora Italia

Ascolti tv, 19 gennaio: vince ‘La Preside’ su Rai1 e vola al 27,4%
Ultim'ora Italia

Incidente ferroviario Spagna, 41 morti: indagini su binari e vagone deragliato

Ultim'ora Italia

Gaston in lacrime contro Sinner, perché si è ritirato e i ‘fantasmi’ di Cobolli e Darderi
Umbria | Italia | Mondo

Energia idroelettrica: domande e risposte su una delle più importanti forme di energia

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!