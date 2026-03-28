Travolto sulle strisce pedonali. Pedone è in gravi condizioni - Tuttoggi.info

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Travolto sulle strisce pedonali. Pedone è in gravi condizioni

Redazione

Travolto sulle strisce pedonali. Pedone è in gravi condizioni

A Perugia un uomo è stato travolto da un'auto sulle strisce pedonali. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi è riservata
Sab, 28/03/2026 - 15:00

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Voleva andare a correre lungo il “percorso verde” a Perugia, ma è stato travolto da un’auto. Un dentista di 55 anni è ora ricoverato in rianimazione nell’ospedale della città. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi è riservata. L’incidente è accaduto alle 10,30 di questa mattina.

Una volta parcheggiata l’auto, l’uomo si è avviato a piedi verso le strisce pedonali per raggiungere l’area dedicata allo sport, ma non c’è stato tempo. L’urto è stato violento e il 55enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza battendo la testa. La donna al volante dell’auto è risultata negativa al test dell’alcol. La dinamica dell’incidente è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Ieri un quattordicenne è stato investito a Tavernelle, senza gravi conseguenze, mentre prendeva il bus per andare a scuola.

Secondo i dati dell’Asaps, l’associazione sostenitori della polizia stradale sono già 108 in tutta Italia i pedoni morti in incidenti stradali dall’inizio dell’anno. Un quadro allarmante: nello specifico le vittime sono 72 uomini e 36 donne. Ben 55 persone avevano più di 65 anni, rappresentando oltre la metà del totale. Un elemento che conferma come gli anziani siano tra i soggetti più esposti al rischio di investimento.

Per ridurre gli incidenti del 20%, Motect, il progetto europeo al quale il Comune di Perugia ha aderito si ripromette di rendere più sicure le strade per pedoni, ciclisti e utenti, intervenendo in modo preventivo nei punti più critici della città. I progetto si concentra in particolare sugli utenti più esposti, come chi si muove a piedi, in bicicletta o con mezzi leggeri, spesso coinvolti in incidenti nei contesti urbani.

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