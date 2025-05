Travolto mentre è in bici, muore imprenditore 70enne - Tuttoggi.info

Una nuova tragedia sulle strade dell’Umbria. Vittima dell’ultimo incidente stradale in ordine di tempo, avvenuto venerdì pomeriggio (30 maggio) a Montecastrilli, è un imprenditore di 70 anni di Avigliano Umbro, Pietro Lapiana.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo era in sella alla sua bicicletta, quando sarebbe stato tamponato da un fuoristrada guidato da un anziano. Quest’ultimo, rimasto illeso, ha anche allertato i soccorsi. Per l’imprenditore, però, non c’è stato nulla da fare.

La salma dell’uomo è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. Come da prassi, per l’automobilista ora scatterà la denuncia alla Procura della Repubblica di Terni, che coordina le indagini, per omicidio stradale.

Pietro Lapiana era piuttosto conosciuto nel territorio, ma anche nel Lazio. Originario di Roma, qui aveva fondato ed era titolare di un’azienda di successo, la Eurolink System.