Trasporto scuola, come ottenere il Bonus del Governo e le riduzioni del Comune di Spoleto - Tuttoggi.info

Ogni anno, le famiglie affrontano le spese per il trasporto scolastico dei loro figli. Tuttavia, molti non sanno che possono ottenere significative agevolazioni e bonus per mitigare queste spese. A Spoleto, ad esempio, è possibile usufruire non solo delle agevolazioni comunali, ma anche del Bonus Trasporti erogato dal governo in forma cumulabile. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi può beneficiare delle agevolazioni comunali?

Il servizio di trasporto scolastico è garantito a tutti gli studenti della scuola dell’obbligo e ai bambini iscritti alle scuole d’infanzia della città di Spoleto.

Criteri base per fare richiesta:

Per chi ha un ISEE fino a €1.000,00 o è detentore della legge 104/92: Presentare la domanda presso gli uffici del Comune di Spoleto in via S. Carlo 1 secondo gli orari specificati, o su appuntamento chiamando il numero 0743/218511.

Presentare la domanda presso gli uffici del Comune di Spoleto in via S. Carlo 1 secondo gli orari specificati, o su appuntamento chiamando il numero 0743/218511. Per chi ha un ISEE superiore a €1.000,00: Le agevolazioni sono suddivise in fasce, con riduzioni dal 65% al 40%, a seconda del reddito e del numero di figli.

Dove e come presentare la domanda?

Per accedere a queste agevolazioni, è necessario presentare la domanda presso gli uffici competenti. I moduli sono disponibili sia presso gli istituti scolastici sia sul sito del Comune di Spoleto.

L’agevolazione è a rimborso

L’agevolazione verrà applicata a rimborso, cioè vi sarà restituita la percentuale spettante della spesa sostenuta per l’acquista del servizio, basata sull’agevolazione ottenuta.

Il Bonus Trasporti del Governo: un’opportunità in più

Se il reddito è entro €20.000,00, è possibile ottenere un ulteriore sconto di €60,00 attraverso il Bonus Trasporti del Ministero, registrandosi sul portale dedicato e indicando come gestore BUSITALIA SITA NORD SRL.

L’agevolazione comunale è cumulabile con il Bonus Trasporti del Governo, offrendo quindi un notevole risparmio alle famiglie.