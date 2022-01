Trasporto rifiuti, controlli dei carabinieri: denunciati ditta e camionista

Sotto la lente dei carabinieri della Compagnia di Spoleto e di quelli Forestali di Cerreto 11 mezzi e 16 dipendenti di ditte di trasporto rifiuti

I carabinieri della Compagnia di Spoleto, insieme a quelli del reparto speciale dei Carabinieri Forestali di Cerreto di Spoleto, hanno effettuato numerose verifiche agli autotrasportatori in transito. Nel mirino sono finiti 11 veicoli e 16 dipendenti di ditte autorizzate alla movimentazione rifiuti. I controlli hanno previsto anche la verifica della relativa documentazione inerente il trasporto dei rifiuti, verificando l’esatta corrispondenza tra il materiale in carico e il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) del rifiuto indicato sul relativo bollettario allegato.

Sono emerse in particolare delle irregolarità nei confronti di una ditta di autotrasporti, il cui mezzo pesante era stato fermato nel territorio di competenza della Compagnia carabinieri di Spoleto. Il camion aveva un carico di rifiuti speciali derivanti dalla lavorazione degli scarti di sale provenienti da un’azienda di produzioni alimentari. I militari dell’Arma hanno però constatato la mancata corrispondenza di quanto dichiarato sul documento di trasporto e il relativo rifiuto speciale presente sul mezzo. E’ così scattata la denuncia in stato di libertà sia del titolare della ditta che dell’autotrasportatore per l’ipotesi di reato sancita dal d.lgs 152/2006: “attività di gestione rifiuti non autorizzata”.