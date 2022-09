Trasporto animali vivi, controlli della stradale sulla Flaminia: 17 infrazioni

La presenza del personale del Sevizio Veterinario dell’Usl (Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche) – evidenziano dalla polizia – rappresenta una ulteriore garanzia per il benessere degli animali durante queste attività, non solo nel corso dei controlli su strada, ma anche successivamente in quanto altri accertamenti di specifica competenza vengono effettuati in un secondo momento.

L’attività posta in essere dalla polizia stradale nell’ambito del trasporto di animali ha come obbiettivo garantire che gli animali non siano trasportati in condizioni di sofferenza, che i mezzi siano idonei allo scopo e che siano soddisfatti i bisogni dell’animale durante il viaggio.