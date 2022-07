Trasporto animali vivi, 680 ovini e 4 cavalli trasportati irregolarmente - Tuttoggi

Irregolarità anche nelle attrezzature

Ed ancora, il veicolo in questione non era munito di attrezzatura idonea tale da garantire l’accesso al vano ospitante gli animali e consentire l’ispezione e cura degli stessi; peraltro, anche la scala, di cui era dotato il mezzo di trasporto, non risultava assolutamente idonea a garantirne l’utilizzo in sicurezza. In considerazione delle alte temperature, al fine di garantire un trattamento dignitoso ed evitare stress inutili agli animali, facendoli sostare in condizioni impietose, gli operatori hanno accompagnato il mezzo nella sede di scarico degli ovini, ultimando sul posto le incombenze burocratiche.

4 cavalli trasportati senza documentazione

Di lì a poco, al km 438,570 della autostrada A1 è stato sottoposto a controllo un autocarro che aveva a bordo 4 cavalli, caricati a Roma ed avente destinazione Arezzo, dove si sarebbe tenuta una manifestazione ippica. Nessuno di questi aveva al seguito il documento di trasporto MODELLO IV, pertanto gli agenti hanno proceduto a contestare una sanzione per diverse centinaia di euro per ogni mancanza.

In campo anche servizio veterinario

La presenza del personale del Sevizio Veterinario I.A.P.Z. dell’ASL Umbria ha rappresentato durante queste attività una ulteriore garanzia per il benessere degli animali, non solo nel corso dell’attività su strada, ma anche successivamente, in quanto altri controlli di specifica competenza sono stati effettuati successivamente.

