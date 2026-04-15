Trasporti, Pavanelli (M5S): "Umbria isolata dalla capitale. Salvini si occupi dei treni" - Tuttoggi.info

Durante l’interrogazione di ieri alla Camera in cui si parlava anche di trasporto pubblico locale la deputata pentastellata Emma Pavanelli ha richiamato l’attenzione sulle ultime vicende delle ferrovie in Umbria, i ritardimonstre del weekend e dei giorni feriali. “Volevo denunciare un fatto gravissimo accaduto in Umbria lo scorso fine settimana. Ci sono molti lavori sulle nostre ferrovie e l’Umbria è rimasta completamente isolata dalla capitale. I pendolari, lavoratori, studenti e i turisti che vengono per celebrare l’ottavo centenario di San Francesco si sono ritrovati non solo senza treni, ma anche senza soluzione alternativa. Trenitalia non aveva previsto pullman sostitutivi e a quei pochi passeggeri che hanno trovato, dopo ore di attesa, qualche mezzo gli è stato detto che con il loro abbonamento non potevano salire e viaggiare. Alcuni hanno dovuto addirittura prendere un taxi per arrivare in Umbria. Ogni giorni ci sono disagi per studenti turisti. Dopo 4 anni credo che il Ministro dei Trasporti debba iniziare a occuparsi dei treni altrimenti è il caso che torni a casa e troviamo qualcuno maggiormente capace“.

Una situazione insostenibile per pendolari, studenti e turisti che negli ultimi tempi si è aggravata ulteriormente. Anche ieri a causa di un guasto del’Alta velocità Roma-Napoli i treni di alcune tratte hanno raggiunto oltre 200 minuti di ritardo.