Transizione industria automobilistica, Umbria nella rete delle regioni europee: nel settore 9mila lavoratori

In Umbria l’industria automobilistica ha prodotto in termini di valore aggiunto 148 milioni di euro nel 2019

La Regione Umbria ha aderito alla Automotive Regions Alliance, la rete delle regioni europee impegnate per garantire il successo della transizione sostenibile dell’industria automobilistica e della sua filiera.

L’alleanza avrà l’obiettivo di dare voce alle Regioni nei tavoli che definiranno nei prossimi anni le politiche per la decarbonizzazione del settore automobilistico, puntando in primo luogo ad assicurare che il processo avvenga garantendo posti di lavoro e la competitività di un settore che è strategico per tutta l’industria europea. L’industria automobilistica ha raggiunto, infatti, un fatturato superiore al 7% del PIL dell’UE e attualmente impiega, in maniera diretta e indiretta, circa 14 milioni di europei, pari al 6,1% dell’occupazione totale dell’UE. In Umbria l’industria automobilistica ha prodotto in termini di valore aggiunto nel 2019 (ultimo anno disponibile) 148 milioni di euro e il settore, tra produzione e indotto, conta oltre 9.000 occupati.