Il dottor Luca Tramontana va in pensione, la lettera del Reparto di cardiologia al primario infaticabile - Tuttoggi

Ultimo giorno di servizio per il primario di cardiologia dell’ospedale di Spoleto, il dottor Luca Tramontana, che da ieri ha maturato la meritata pensione. Il nosocomio della città del Festival registra così una assenza di rilievo, attesa la professionalità sviluppata da Tramontana in tanti anni di servizio culminata con la guida della cardiologia, tra i più qualificati reparti del San Matteo degli Infermi.

Laureatosi a pieni voti all’Università di Perugia, dove ha conseguito la specializzazione in cardiologia, il medico nel corso della sua carriera ha frequentato alcuni corsi all’Università di Yale e al Baylor College di Houston e tenuto conferenze in Italia e all’estero.

Tanti gli attestati di stima e gratitudine che stanno arrivando in queste ore al medico spoletino.

Tra questi anche la lettera arrivata a Tuttoggi dal personale del Reparto.

“Caro dottore ci mancherai moltissimo come mancherai a tutti i pazienti che in tanti anni hai sempre aiutato senza mai lamentarti della mole di lavoro o delle difficoltà che ogni giorno ci si presentavano davanti. Sei stato sempre umile, disponibile, dotato di grande umanità. Abbiamo trascorso insieme più di 20 anni lavorando in grande armonia e serenità. Lavorare con te è stato facile: non ti abbiamo mai visto arrabbiato e le tue competenze professionali ci hanno reso il lavoro sicuro e scorrevole. Di questi anni rimarranno indelebili nei nostri cuori anche i momenti spensierati trascorsi insieme. Per tutto questo e per molto altro ti vogliamo ringraziare e ti auguriamo BUONA VITA! Con affetto e stima infinite Elisabetta Tetti, Sonia Capitini e Laura Titta”.

Anche la redazione di Tuttoggi si unisce alle felicitazioni per il meritato traguardo raggiunto dal dottor Tramontana