“Traiettorie Innovative”, evento di Fondazione Perugia sulla filiera vitivinicola - Tuttoggi.info

Il seminario, in collaborazione con Ager e 3A-PTA, martedì 20 febbraio a Palazzo Graziani

Martedì 20 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 13 nella Sala delle Colonne di Palazzo Graziani a Perugia, si terrà il primo di tre seminari organizzati da Fondazione Perugia per promuovere l’innovazione nel settore agricolo e agroalimentare. Il tema dell’incontro è la filiera vitivinicola. L’evento è accreditato dalla Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali e dal Collegio dei Periti agrari e Periti agrari laureati dell’Umbria, con riconoscimento dei crediti formativi. L’iniziativa, in collaborazione con AGER-AGroalimentare E Ricerca e 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, società in house della Regione Umbria, mira a creare uno scambio di conoscenze ed esperienze utili al territorio regionale, nonché stimolare la collaborazione tra gli attori che hanno partecipato ad alcuni progetti multipartner sostenuti a livello nazionale da AGER o finanziati dalla Regione Umbria con la Misura 16 del PSR 2014/2020. Questo primo seminario tratterà il tema della filiera vitivinicola, affrontando in particolare tematiche legate all’utilità di un database viticolo, alla valorizzazione di varietà locali e alle tecnologie per il riutilizzo e valorizzazione dei sottoprodotti della vinificazione. Il comparto vitivinicolo regionale, anche a seguito della costituzione del Distretto del cibo, intende investire nella contaminazione con esperienze provenienti da tutta Italia e nello scambio delle migliori pratiche a disposizione. Sul sito di Fondazione Perugia è disponibile il programma completo e il form per iscriversi al seminario e partecipare in presenza: www.fondazioneperugia.it. A moderare il dibattito sarà il giornalista Maurizio Pescari, esperto di agroalimentare. Dopo i saluti istituzionali di Nicola Bastioni, Vicepresidente di Fondazione Perugia, Valentina Cairo, Project Manager AGER e Marcello Serafini – Amministratore Unico 3A-PTA, verranno presentati i risultati dei singoli progetti innovativi. 9:45 / 11:00 Valorizzazione dei sottoprodotti della vinificazione Progetto Ager Biovale – Studio di fattibilità economica per la valorizzazione sostenibile della vinaccia Prof.ssa Carla Da Porto, Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze Agro-Alimentari, Ambientali e Animali Progetto Ager ValorVitis – Valorizzazione dei sottoprodotti della vinificazione a fini alimentari e salutistici. Prof.ssa Giorgia Spigno, DiSTAS – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari per una filiera agro-alimentare Sostenibile – Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza Progetto Shades of Wines, Mis.16 PSR Umbria 2014/2020 – Messa a punto di un metodo per la produzione di pigmenti da coprodotti della filiera viticolo-enologica. Prof.ssa Agnese Taticchi, DSA3 – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Università degli Studi di Perugia Progetto Resvitaly, Mis.16 PSR Umbria 2014/2020 – Il potenziale nutraceutico dalla filiera vitivinicola: l’esperienza del PSR. Prof. Bernard Fioretti, DCBB – Dipartimento di Chimica, Biologia E Biotecnologie – Università degli Studi di Perugia. Valorizzazione di varietà locali Progetto Ager Vitis Database – L’origine dei vitigni italiani e il Database Viticolo Italiano Prof. Claudio D’Onofrio, DiSAAA-a – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali – Università di Pisa. Progetto Cliegiolo 2.0, Mis.16 PSR Umbria 2014/2020 – Il Ciliegiolo come esempio di valorizzazione di un vitigno autoctono dell’Umbria Dott. Roberto Luneia, Analysis Sarel srl. 11:00 / 12:00 DIBATTITO 12:00 Conclusioni



Luogo: Palazzo Graziani, Sala delle Colonne, Corso Vannucci , 47, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA