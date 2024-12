Traguardo speciale per Agostina Principali: a Narni si spengono 100 candeline

Un compleanno d’eccezione per Agostina Principali che domenica 29 dicembre ha raggiunto un traguardo speciale, spegnendo 100 candeline. A festeggiare con lei, tra grande commozione, la sua famiglia tanto amata, composta dai figli Renzo e Renato, le nuore Patrizia e Lina, i nipoti, quattro pronipoti e la sorella Gelsomina (95 anni), e il vicesindaco di Narni Alessia Quondam, giunta appositamente per felicitarsi con lei e per portare l’abbraccio di tutta l’amministrazione comunale.

La vita di Agostina

Agostina, nata a Carbognano (Vt) è giunta a Narni giovanissima all’età di sei anni. Dopo il matrimonio con Albino Cecchini nel 1946, ha cresciuto due figli dedicandosi con amore e dedizione alla sua famiglia, ma anche alla vita sociale. Impossibile non ricordarsi della signora gentile e sempre sorridente che ha speso anni tra le fila del Terziere Mezule, dedicandosi con le sue compaesane alla realizzazione di dolci nello storico forno.

L’omaggio del Comune

Per Agostina un mazzo di fiori e una targa da parte del Comune di Narni, con l’augurio di continuare a essere luce di speranza per la sua famiglia ed esempio di grande valore per le giovani generazioni. «Oggi si festeggia un importante compleanno – le parole del vicesindaco Quondam – Compiere cento anni vuol dire aver vissuto importanti cambiamenti storici, sociali e culturali e significa anche diventare custodi della memoria storica e delle nostre radici. Voglio ringraziarla a nome di tutta Narni per il suo impegno e la sua generosità verso gli altri. Il suo esempio di dedizione e altruismo resterà per sempre nel cuore di tutti noi».