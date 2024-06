Tragico mortale a Bettona, disposta l'autopsia sulla donna deceduta | Sequestrato il mezzo - Tuttoggi.info

Non si fermano le indagini sul mortale a Bettona, che – avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri – ha portato alla morte della conducente, P.A., una cinquantotenne di origini rumene, e al ricovero in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, del marito della donna.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi la donna, alla guida della propria autovettura, ha perso il controllo del mezzo e, dopo essere uscita dalla sede stradale, terminato la corsa ribaltandosi, decedendo sul colpo, mentre il marito F. è stato trasportato al nosocomio Santa Maria della Misericordia di Perugia, non in pericolo di vita. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro mentre la salma è stata trasportata presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Ospedale di Perugia come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per la verifica della dinamica del mortale a Bettona e chiarire l’esatta dinamica dei fatti.