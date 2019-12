Tragedia sul lavoro, 39enne muore schiacciato da un camion

Un 39enne è morto schiacciato da un camion, in un terribile incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 15 di lunedì. La tragedia è avvenuta tra Giano dell’Umbria e Castel Ritaldi.

Tutto è avvenuto in pochi istanti. Il giovane, impegnato in un’attività di pesa di mezzi pesanti nell’azienda di famiglia, sarebbe improvvisamente scivolato, finendo sotto ad un camion. Per il 39enne residente nel comprensorio spoletino e molto conosciuto, non c’è stato scampo.

Immediatamente è scattato l’allarme, tra la disperazione generale. In azienda in quegli istanti c’era anche il padre del giovane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto ed il personale del 118, con quest’ultimo che non ha potuto però purtroppo far nulla.

Sul luogo della tragedia sono presenti i carabinieri della Compagnia di Spoleto, agli ordini del capitano Aniello Falco, ed il personale dell’Usl Umbria 2 per le indagini del caso.

(foto di repertorio)

