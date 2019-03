Tragedia sotto la galleria Forca di Cerro, muore 21enne | Aggiornamenti

share

Terribile incidente nella tarda serata di giovedì lungo la strada statale 685 delle Tre Valli Umbre, sotto la galleria “Forca di Cerro” che collega Spoleto a Sant’Anatolia di Narco. Secondo le prime informazioni, una persona è morta ed un’altra è rimasta ferita in modo grave nell’impatto che ha coinvolto due veicoli. Il morto è un giovane di 21 anni, residente nella zona.

L’incidente tra le due vetture è avvenuto intorno alle ore 23.10. La strada risulta chiusa per consentire i soccorsi. Sul posto sono presenti il personale del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto ed i carabinieri della locale Compagnia.

L’impatto tra le due auto, secondo quanto trapela, sarebbe stato frontale, sotto la lunga galleria di oltre 4 km che collega la valle spoletana alla Valnerina, e sarebbe avvenuto non molto distante dall’uscita nel versante di Sant’Anatolia. Lo scontro è stato violentissimo: per il 21enne alla guida di una delle due vetture non c’è stato scampo. Gravissime le condizioni anche del conducente dell’altra auto, di cui al momento non si conoscono le generalità, trasportato in ospedale.

Quello di questa notte è il secondo incidente mortale che si verifica all’interno della galleria di “Forca di Cerro” dalla sua apertura. Il primo avvenne una ventina di anni fa e vide la morte di un altro giovanissimo della zona.

