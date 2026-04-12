Tragedia nell'eugubino, ciclista 68enne finisce in un dirupo e perde la vita - Tuttoggi.info

Ciclista finisce in un dirupo, purtroppo inutili i soccorsi: a darne notizia il Sasu, che poco dopo le 15 di domenica 12 apirle è stato allertato insieme al personale sanitario del 118 e dei Vigili del Fuoco per un ciclista precipitato sotto un dirupo nei pressi della SP 240.
Nonostante la rapidità dei soccorsi, purtroppo per la persona coinvolta – si tratterebbe di un 68enne di Tavernelle che stava partecipando a una manifestazione ciclistica – non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.