Tragedia nell'eugubino, ciclista 68enne finisce in un dirupo e perde la vita - Tuttoggi.info

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Tragedia nell’eugubino, ciclista 68enne finisce in un dirupo e perde la vita

Redazione

Tragedia nell’eugubino, ciclista 68enne finisce in un dirupo e perde la vita

Dom, 12/04/2026 - 22:22

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Ciclista finisce in un dirupo, purtroppo inutili i soccorsi: a darne notizia il Sasu, che poco dopo le 15 di domenica 12 apirle è stato allertato insieme al personale sanitario del 118 e dei Vigili del Fuoco per un ciclista precipitato sotto un dirupo nei pressi della SP 240.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, purtroppo per la persona coinvolta – si tratterebbe di un 68enne di Tavernelle che stava partecipando a una manifestazione ciclistica – non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

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