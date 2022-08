Tragedia nella notte in autostrada, morti 3 camionisti: 2 sono umbri

Il terribile incidente è avvenuto dopo la mezzanotte di martedì tra Cassino e San Vittore, lungo l’autostrada in direzione sud. Secondo quanto ricostruito, la presenza di un’auto in panne lungo la A1 avrebbe portato il conducente di un tir a fermarsi venendo però travolto da un altro mezzo pesante che sopraggiungeva e che non è riuscito ad evitare l’impatto. A bordo di quest’ultimo c’erano i due camionisti provenienti dall’Umbria, morti sul colpo così come il conducente dell’altro tir, un campano di 51 anni.

Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori al loro arrivo. Per i tre camionisti non c’è stato appunto nulla da fare, mentre altre due persone sono state soccorse dal personale del 118: sarebbero ferite in modo serio. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Il tratto di autostrada tra Cassino e San Vittore è rimasto chiuso per ore, venendo riaperto soltanto questa mattina.

(foto di repertorio)