Tragedia in via delle Terme, uomo trovato senza vita - Tuttoggi.info

Ad accorgersi sono stati alcuni passanti, che hanno visto il corpo dalla pista ciclopedonale

Tragedia questa mattina (30 maggio) in via delle Terme, di fronte al cimitero monumentale di Città di Castello, dove in un traliccio in mezzo ad un campo è stato trovato un uomo senza vita.

A dare l’allarme, intorno alle ore 7.30, sono stati alcuni passanti, che hanno visto la scena dalla sempre “affollata” pista ciclopedonale. Sul posto si sono precipitati vigili del fuoco, Polizia, 118 e automedica ma per l’uomo, un italiano di mezza età.

La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria ma è apparso chiaro sin da subito che si sia trattato di un gesto volontario.

Le linee telefoniche di assistenza e prevenzione dei suicidi offrono aiuto a chi ne ha bisogno. Contatta una linea telefonica di assistenza e prevenzione se ne hai bisogno a livello personale o per aiutare un amico o un’amica. Se il comportamento di una persona a te vicina desta la tua preoccupazione, incoraggiala a contattare una linea di assistenza: Telefono Azzurro, 19696; Telefono Amico, 199 284 284; Samaritans Onlus, 06 77208977.