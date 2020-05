Tragedia a Perugia, 47enne trovato morto in casa - Tuttoggi

Un uomo di quarantasette anni, libero professionista, è stato trovato senza vita in casa sua, nella zona di Ponte Felcino. Secondo le prime informazioni – sul decesso indagano i carabinieri – una delle ipotesi per la tragedia potrebbe essere anche l’overdose dovuta a sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato morto in casa da un amico.



Sul posto un’ambulanza del 118 dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, i cui operatori non hanno però toccato il corpo dell’uomo: quando sono arrivati sul posto non c’era più nulla da fare.



La telefonata per allertare i sanitari sarebbe stata fatta da un amico che si era recato a causa dell’uomo trovandolo riverso a terra. Immediata la chiata al 118 per tentare di salvare il 47enne morto in casa. Ma non c’è stato nulla da fare, appena arrivati i soccorritori hanno solo constatato il decesso. Sono come detto in corso gli accertamenti del caso, da parte dei carabinieri.