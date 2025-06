Tra la Calabria e la Germania, con Vins Gallico a POPUP un'indagine “live” insieme al pm Mimmo Castelli - Tuttoggi.info

Più che una tradizionale presentazione sarà un vero e proprio “cluedo” dal vivo, l’incontro di giovedì 12 giugno alle 18.30 alla libreria e spazio culturale POPUP in piazza Birago, a Perugia, con Vins Gallico e il suo nuovo romanzo Onda calabra (Fandango libri), secondo capitolo della saga noir del pm Mimmo Castelli.

Insieme all’autore – scrittore e responsabile dei Podcast Fandango, editor, traduttore, ufficio stampa, libraio, docente di Lingua e letteratura italiana alle Università di Gottinga e di Brema – il pubblico si metterà sulle tracce delle 4 piste investigative che sta seguendo il protagonista del libro.

Giovane pm non ancora trentenne nella Calabria di metà anni Novanta, Castelli lavora al tribunale di Palmi, sommerso dagli arretrati e stressato dalla sua nuova vita di genitore. Sposato con Miriam, è diventato padre da un anno, le trasferte quotidiane da Reggio a Palmi lo affaticano come anche la vita adulta che lo allontana dagli amici di sempre. Il suo precario equilibrio si rompe quando la moglie gli chiede di seguire un misterioso omicidio di una giovane coppia in Germania. Dalla richiesta di Miriam di accompagnare la sua amica Patrizia per il riconoscimento di uno dei due cadaveri al completo coinvolgimento di Mimmo nel caso, il passo è assai breve.

Manca ancora qualche anno alla strage di Duisburg che rivelerà per la prima volta la presenza della ’ndrangheta e dei suoi emissari nel cuore economico dell’Europa, ma un occhio attento può già intravedere alcuni segni anticipatori. Mimmo a Gottinga si affiancherà alla polizia locale, in un inedito sodalizio calabro-tedesco che lo porterà a confrontarsi con la destra neonazista, le ipocrisie degli agenti con cui collabora e la solita vecchia ombra del delitto d’onore.





Luogo: POPUP • libri / spunti / spuntini, Via D. Birago, 22, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA