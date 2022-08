Tornati a Norcia i giovani del Corpo Europeo di Solidarietà - Tuttoggi

E' , la settima volta in città, dall'estate 2017, salutati dal Sindaco e dall' Assessore alla Cultura e Politiche Sociali

Sono tornati a Norcia i ragazzi del Corpo Europeo di Solidarietà, la settima volta in città, dall’estate 2017, salutati dal Sindaco e dall’ Assessore alla Cultura e Politiche Sociali.

“Si rinnova un’ esperienza ben consolidata nella nostra città e che si integra appieno con le attività delle molteplici realtà e associazioni del territorio. Sarete ambasciatori nel mondo della nostra città e vi auguriamo che la permanenza in città posso contribuire alla vostra formazione e crescita sia personale che professionale” dichiara l’ Assessore. “Puntiamo molto sulla freschezza e l’energia positiva e propositiva dei giovani, è un valore aggiunto e da nuovo sprint alle iniziative che proponiamo e che vi vedranno partecipi in questi due mesi in città, come nei ìnumerosi eventi previsti per le serata di agosto ma anche interagendo con le associazioni del nostro tessuto culturale.