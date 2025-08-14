Tornano le tre Masterclass degli Amici della Musica di Foligno - Tuttoggi.info

Tempo di Summer Masterclass per gli Amici della Musica di Foligno. Tre grandi maestri di canto lirico, Walter Testolin e le due stelle del belcanto Cinzia Forte e Desirée Rancatore, saranno protagonisti di corsi di formazione divenuti una consolidata tradizione nel calendario concertistico dell’associazione musicale folignate che richiama in città giovani cantanti da tutt’Italia e da altre parti del mondo.

In programma tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, le masterclass prenderanno avvio con le lezioni di “Tecnica e interpretazione vocale” tenute dalla soprano Cinzia Forte – docente al Conservatorio di Santa Cecilia – dal 19 al 24 agosto, con concerto finale degli allievi domenica 24, ore 21 all’Oratorio del Crocifisso. In collaborazione con Segni Barocchi Festival arriva invece dal 25 al 28 agosto “Io la musica son”, affidata al maestro Walter Testolin, cantante, direttore e docente di canto rinascimentale e barocco tra i più apprezzati a livello internazionale. Tre giorni dedicati all’interpretazione dei ruoli vocali nell’opera di Monteverdi e del Seicento italiano. Concerto di chiusura giovedì 28 alle ore 21 all’Oratorio del Crocifisso.

La triade delle masterclass si concluderà con l’atteso ritorno della soprano Desirée Rancatore e il corso di “Canto lirico”. Star internazionale amata e apprezzata nel mondo, terrà le sue lezioni dal 28 agosto al 1° settembre con concerto di chiusura lunedì 1°, ore 21 all’Oratorio del Gonfalone. Biglietto d’ingresso € 5. www.amicimusicafoligno.it



