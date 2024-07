Tornano i 'Giochi Senza Frontiere dei Rioni e Pro Loco", protagoniste 13 squadre e 195 atleti-cittadini - Tuttoggi.info

Tutto pronto per la 3^ edizione dei “Giochi Senza Frontiere di Rioni e Pro Loco”, manifestazione ludico sportiva – organizzata dall’Associazione “Gli Amici di Feffo Aps” – che vedrà sfidarsi in 8 prove differenti, ben 195 atleti/cittadini, per la conquista del tanto ambito Trofeo, rimesso in palio ogni anno dalla squadra vincitrice (lo scorso anno fu il rione Mattonata).

Anche nel 2024 l’evento sarà ospitato nello Stadio Comunale “Corrado Bernicchi”, sabato 27 luglio dalle ore 17 alle 22. Non mancheranno i truck dello street food e tanto divertimento con i ragazzi dello staff dei Giochi Senza Frontiere, sostenuti come sempre dai ragazzi dell’AIPD sezione Perugia.

I Rioni e le Pro Loco in gara saranno 13: Associazione dei Quartieri Quelli delà del ponte, Astucci-Celle-Cagnano, Cerbara, Casella-Garavelle, Lerchi, Mattonata, Madonna Del Latte, Salaiolo-La Tina, San Pio X, San Leo Bastia, Piosina, Santa Lucia, Titta.

L’ingresso anche quest’anno sarà libero. Va ricordato che l’intero ricavato della manifestazione andrà

all’Associazione Alice Onlus, che si occupa di persone colpite da Ictus. Lo scorso anno i proventi erano stati ceduti all’associazione IN&AUT di Città di Castello. “La nostra idea – dice il presidente de ‘Gli Amici di Feffo’ Fabrizio Fontanelli – continua ad essere quella di aiutare ogni anno Enti Benefici differenti per cercare di far conoscere a più persone possibili la loro realtà“.