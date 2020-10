Tornano gli "spazzini", nuovo operatore al centro storico di Deruta - Tuttoggi

Il servizio è stato attivato da Sia in accordo con il Comune nell’ambito di una convenzione con il Servizio di accompagnamento al lavoro (Sal)

Da qualche giorno è attivo a Deruta un nuovo operatore per lo spazzamento manuale di tutto il centro storico cittadino. Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 06.00 alle 12.00 ed è stato attivato da SIA nell’ambito di una convenzione con il Servizio di accompagnamento al lavoro (Sal) della Media Valle del Tevere, gestito dalla Cooperativa Frontiera Lavoro di Perugia, che prevede la possibilità per l’azienda di ospitare tirocini lavorativi di persone che sono prese in carico presso il Sal.

A lavorare per colmare questa esigenza sono stati il sindaco del Comune di Deruta, Michele Toniaccini, Rodolfo Nardoni con il supporto dell’intera giunta comunale.

“Ringrazio Sia – afferma il sindaco Michele Toniaccini – per aver risposto con celerità ad una esigenza che rappresenta un punto fermo di questa amministrazione, ovvero garantire in modo costante il necessario decoro dei nostri centri storici, a partire proprio dal capoluogo. La pulizia e l’ordine delle strade e della nostra piazza sono elementi essenziali a vantaggio dei cittadini, delle attività commerciali e nell’ottica di una accoglienza turistica che per Deruta”.

Il nuovo operatore va ad affiancare una figura già presente e garantirà una costanza di intervento, nel decoro dei centri storici, che si aggiunge alle operazioni di spazzamento e pulizia effettuate settimanalmente dai mezzi di SIA.

“C’è sempre la massima disponibilità da parte di SIA – commenta il presidente dell’azienda, Francesco Montanaro – ad attivare tutte le opportunità possibili per garantire servizi aggiuntivi che siano all’altezza delle necessità che ogni comunità esprime. Si tratta di mettere in campo soluzioni che possono maturare e diventare effettive solo nell’ambito di una continua e stretta collaborazione con le amministrazioni locali. E il proficuo lavoro che stiamo portando avanti con il Comune di Deruta, da sempre particolarmente attento alle tematiche ambientali, va esattamente in questa direzione”.