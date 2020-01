Torna la tradizione dei Veglioni ceraioli, si comincia il 1 febbraio - Tuttoggi

Torna a Gubbio, come ogni anno, la consueta tradizione dei “Veglioni” organizzati dalle Famiglie Ceraiole. Un momento conviviale che prevede cena e serata danzante e un’occasione per festeggiare l’elezione dei rispettivi “Capodieci”, aspettando insieme e in allegria la Festa dei Ceri.

Inizia la Famiglia dei Santubaldari sabato 1 febbraio, alle ore 21, presso il Park Hotel Ai Cappuccini. Seguirà sabato 8 febbraio, a partire dalle ore 20, il Veglione della Famiglia dei Ceraioli di San Giorgio, presso il locale Crico’s di Gubbio. L’ appuntamento con la Famiglia dei Santantoniari, infine, è per sabato 22 febbraio, alle ore 21, presso il Park Hotel Ai Cappuccini.