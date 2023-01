Torna "La soluzione è seduta accanto a te", BNI Umbria sceglie la Valnerina per promuovere il networking internazionale - Tuttoggi

Business Network International (BNI) è una rete di imprenditori altamente organizzata incentrata sull’idea della “potere del passaparola”. Con la sua presenza in più di 70 paesi in tutto il mondo, BNI fornisce strumenti e risorse agli imprenditori per aiutarli a costruire i propri contatti professionali.

Nel contesto BNI, La International Networking Week è il momento dell’anno in cui ci si concentra sul networking. Un’opportunità che offre agli imprenditori un metodo per connettersi in modo più profondo con le comunità in cui operano, espandendosi al di là delle proprie frontiere di affari. Attraverso la partecipazione alla settimana, gli imprenditori possono scambiare idee, scoprire nuove opportunità e creare legami duraturi che alimentano la loro forza come professionisti.

In territori come la Valnerina dove lo sviluppo economico ha una forte necessità di ripresa, la partecipazione alla settimana offre un modo prezioso per ampliare le reti commerciali, costruire legami con imprenditori esistenti e scoprire nuovi partner aziendali. BNI mira a incoraggiare l’integrazione di diverse persone, comunità e territori attraverso l’educazione centrata sulla condivisione ed esplorazione dell’atrezzatura necessaria allo sviluppo economico.

La partecipazione alla International Networking Week fornisce dunque una piattaforma unica per connettersi in Valnerina e con la Valnerina, aprendo una linea diretta con nuovi partner commerciali e mettendo le basi per futuri sviluppi economici.

Nell’immagine di copertina un momento di “La Soluzione è Seduta Accanto a Te” a Città di Castello