Torna la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: il programma - Tuttoggi

Appuntamento nelle diocesi di Assisi - Nocera Umbra Gualdo Tadino e Foligno

Con il tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” tornano, dal 18 al 25 gennaio, gli appuntamenti della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani celebrati congiuntamente dalle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno.

“Siamo ormai prossimi all’ottavario di Preghiera per l’Unità dei Cristiani – spiega Marina Zola, responsabile dell’ufficio diocesano per l’ecumenismo -. Tempo speciale per unirci e domandare a Dio il dono dell’unità nella Chiesa, tra le chiese e comunità ecclesiali di differenti tradizioni. Questa preghiera per l’unità deve condurre ogni cristiano a un impegno personale e concreto per il bene collettivo e il contrasto alle ingiustizie a cui assistiamo sia a livello globale sia nei nostri ambienti di vita. Le Commissioni Ecumenismo e dialogo della nostra diocesi e della diocesi di Foligno – aggiunge Zola – hanno condiviso il lavoro preparatorio per l’Ottavario proponendo, oltre al sussidio, una breve preghiera che potrà unirci nell’invocazione. Per questa Settimana di preghiera, avremo come negli anni passati, otto tappe ad Assisi e una a Foligno”.