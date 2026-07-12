Torna InCanto d’Estate: il festival di San Venanzo porta la grande musica sotto le stelle - Tuttoggi.info

San Venanzo sta per riaccendersi di quella magia che solo la musica all’aperto sa creare: luci che si accendono tra gli alberi, voci che si intrecciano nell’aria, un parco che diventa casa, palco e un momento conviviale. Dal 15 al 19 luglio InCanto d’Estate – Festival di Musica d’Autore torna a trasformare Villa Faina in un luogo sospeso, dove ogni sera è un viaggio diverso e ogni concerto (inizio ore 21,30) diventa un’esperienza condivisa. Cinque notti gratuite, cinque atmosfere da vivere senza fretta, immerse nel verde e nella bellezza di un festival – organizzato dalla Pro Loco di San Venanzo – che da diciotto anni unisce persone, emozioni e musica d’autore sotto le stelle. Una manifestazione che celebra la sinergia perfetta tra arte e territorio. Un evento unico capace di unire una proposta musicale di alto profilo a un viaggio sensoriale tra le migliori specialità della cucina umbra.

La manifestazione è stata presentata mercoledì 8 luglio presso la sala della Partecipazione di palazzo Cesaroni a Perugia. Sono intervenuti: Sarah Bistocchi, presidente Assemblea Legislativa della Regione Umbria; Marsilio Marinelli, sindaco di San Venanzo; Iacopo Meniconi, presidente Pro Loco San Venanzo; Filippo Pambianco, direttore artistico del Festival.

“InCanto d’Estate è arrivato alla 18esima edizione grazie alla tenacia e volontà dei ragazzi della Pro Loco di San Venanzo, che ringrazio per il lavoro che svolgono ogni anno. Questo Festival è diventato uno dei più importanti della regione per quanto riguarda la musica d’autore e di questo ne siamo orgogliosi”, ha esordito il sindaco Marsilio Marinelli moderando l’incontro.

“Oltre a questi bellissimi concerti, ospitiamo davanti al museo Vulcanologico di San Venanzo una zona food. Ogni sera, il nostro menu celebra il territorio attraverso una selezione di piatti tipici, realizzati con ingredienti locali di assoluta eccellenza”, ha illustrato il presidente Iacopo Meniconi.

Subito dopo Filippo Pambianco ha illustrato il programma musicale del festival – tutti gli spettacoli sono esclusivi e unica data estiva in Umbria – spiegando che “il concerto di domenica 19 luglio sarà aperto da MonAmour, un artista regionale prodotto da Urban Records, perché ci teniamo a trasformare il nostro main stage in un trampolino di lancio per gli artisti emergenti. Tutte le sere – ha concluso Pambianco – ci sarà anche un Dopo Festival con un evento clou, prodotto da Luca Cirimbilli, previsto per sabato 18 luglio”.

“Ringrazio il Comune e la Pro Loco di San Venanzo – ha concluso la presidente Sarah Bistocchi – anche per questa edizione di InCanto d’Estate, dedicata alla musica d’autore, radicata sul territorio e accessibile a tutti e tutte, perché i concerti sono unici, trasversali e gratuiti. E’ importante poter offrire cultura in forma gratuita quando è possibile. E’ apprezzabile anche perché questa manifestazione incarna il grande patrimonio culturale, diffuso in Umbria in tutte le sue forme, di cui la musica d’autore è sicuramente una delle più preziose. Anche il forte legame con il territorio è importante soprattutto se viene da un territorio piccolo come quello di San Venanzo. Per tutti questi motivi ho deciso di supportare questo Festival”.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 15 luglio si parte con un’esplosione di energia: il Joyful Singing Choir, diretto da Aurora Scorteccia, torna nel luogo dove tutto è iniziato più di dieci anni fa. Un concerto speciale, vibrante, che farà risuonare Villa Faina di gospel, emozioni e voci che scaldano il cuore.

Giovedì 16 luglio la chitarra storica di Fede Poggipollini incontra la potenza dei The Crumars: Alberto Linari alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria. Un trio che promette un mix esplosivo di rock, adrenalina e grandi successi. Una serata per chi ama la musica che pulsa.

Dopo 18 anni i Nobraino tornano venerdì 17 luglio sul palco di Villa Faina con il Best on Summer Tour. Un ritorno attesissimo, ironico, travolgente, con tutta l’energia che li ha resi una delle band più originali della scena italiana. Un concerto imperdibile per chi vuole vivere la musica senza filtri.

Sabato 18 luglio spazio per una notte di puro groove: la Social Band e la voce di Frances Alina portano a San Venanzo il ritmo, la classe e i grandi classici riarrangiati che hanno conquistato il pubblico di Rai Radio 2.

Gran finale domenica 19 luglio con una delle band più creative e travolgenti del panorama italiano. Folk, pop, ironia e testi che fanno riflettere e ballare: Eugenio in via di Gioia trasformeranno l’ultima serata in un’esperienza collettiva indimenticabile, un viaggio tra impegno sociale e divertimento puro. Ad aprire il concerto, intorno alle 20,30, sarà MonAmour (progetto solista di Iuri Ludovico), un artista e chitarrista eclettico, pronto a conquistare la scena con il suo sound unico e di spessore. Questa apertura speciale racconta l’anima del festival: con la collaborazione dell’etichetta Urban Records e dell’agenzia di produzione JlRodomonte Production, gli organizzatori continuano a scommettere sul talento puro, trasformando il main stage in un trampolino di lancio per gli artisti emergenti e per la musica del futuro.

Tutte le sere, dalle 23,30 in poi, andrà in scena anche il “Dopo Festival” con Roberto Giglioni (15 luglio), Nicola Ripiccini (16), Russo e Ruspolini (17), HitTornano con Piccio dj set, Marco J voice e Luca Cirimbilli come event direction (18) e dj Jam Session (19).

Come da tradizione, InCanto d’Estate non è solo musica: ogni sera, prima dei concerti, sarà possibile degustare specialità tipiche della cucina locale e umbra. Un’occasione perfetta per vivere il festival a 360 gradi, tra sapori autentici e atmosfere estive.

La manifestazione ha il patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria e del Comune di San Venanzo.