Torna il Raduno Annuale degli ex-Convittori di Spoleto e Pescara - Tuttoggi

Il 28 e il 29 Maggio il Raduno annuale dell’Associazione ex Convittori e ex Convittrici di Spoleto e Pescara arrivato alla61ma edizione.

Sabato 28 e Domenica 29 Maggio 2022 ritornerà il Raduno annuale

dell’Associazione ex Convittori e ex Convittrici di Spoleto e Pescara arrivato quest’anno alla

61ma edizione.

La manifestazione ritornerà in presenza dopo due edizioni via web dovute alle

restrizioni relative alla pandemia di Covid-19 e si svolgerà nei locali del Convitto Unificato

INPS di Piazza Campello 5.

Il ripetersi di questo appuntamento annuale crea una sorta di sortilegio: ritornare

giovani per un po’, nel ricordo e nel rinnovo del proprio amore verso Spoleto, ritrovarsi tra

gli amici di un tempo ripercorrendo eventi per alcuni belli, per altri meno, ma tutti nel

solco di un’amicizia mai sopita, sempre orgogliosamente custodita nel proprio cuore.