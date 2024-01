Torna il premio Nickelodeon per il cortometraggio sociale - Tuttoggi.info

La partecipazione al concorso Nickelodeon è gratuita ed aperta a tutti. Le domande vanno presentate entro il 30 giugno 2024

Terminerà il 30 giugno 2024 la possibilità di partecipare al 29° Premio Nickelodeon per il Cortometraggio Sociale, organizzato dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Spoleto, con il sostegno del SAI-Sistema Accoglienza ed Integrazione (nei comuni di Spoleto e Castel Ritaldi) del Ministero dell’Interno per l’organizzazione della Giuria del Premio “In Cammino” e con il sostegno del Banco Desio; si avvale inoltre della collaborazione, per l’organizzazione della Giuria del Premio “Corto d’Evasione”, della Direzione della Casa di Reclusione di Spoleto e dell’Associazione di Volontariato I Miei Tempi.

La partecipazione al concorso Nickelodeon è gratuita ed aperta a tutti, sia a livello individuale che associativo (scuole, associazioni, cooperative ecc.), sia ad opere inedite che già presentate in altri concorsi (saranno escluse solo le opere già premiate in questo concorso in edizioni precedenti).

I Cortometraggi dovranno, a pena di esclusione, avere le seguenti caratteristiche:

a. Tema: SOCIALE

b. Categoria e Durata (inclusi titoli di testa e di coda):

• FICTION (max 10 min.)

• ANIMAZIONE (max 10 min.)

• DOCUMENTARIO (max 15 min.)

• VIDEOCLIP (max 10 min.)

• SPOT (max 10 min.)

• VIDEO-ARTE/TEATRO (max 10 min.)

c. Lingua: ITALIANA; sono ammesse al concorso Opere italiane e di qualsiasi nazionalità, purché sottotitolate o doppiate in italiano.

d. Quantità: UN UNICO Cortometraggio per ogni regista (in caso di errore sarà accettata solo la prima Scheda d’Iscrizione registrata dal sistema d’iscrizione on-line).

e. Formato: i video dovranno essere inviati in uno dei comuni formati VIDEO HD o superiore.

f. Copyright: i cortometraggi dovranno essere LIBERI DA DIRITTI DI TERZI e, comunque, accettati dalla piattaforma YouTube senza violazioni che ne impediscano la visione alle Giurie del Premio. Nel caso YouTube segnalasse una “violazione di Copyright” (o altra), il Cortometraggio sarà inevitabilmente escluso se non immediatamente sostituito da una copia più conforme.

Sulla base di criteri quali il tema sociale scelto ed il suo svolgimento, la sua realizzazione tecnica, l’originalità e la capacità narrativa dell’opera, la capacità di rapportarsi ai giovani, l’innovazione e la creatività del linguaggio video, la tecnica utilizzata, i Cortometraggi saranno valutati dalle seguenti giurie:

– Giuria di Selezione – Premio “Giuria di Selezione – Finalisti”: L’Organizzazione provvederà, attraverso una apposita Giuria, alla selezione dei Cortometraggi Finalisti (per un totale, ipotizzato, di un’ora di proiezione).

I cortometraggi finalisti accederanno quindi ai seguenti, ulteriori, giudizi e premi:

– Giuria dei Giovani – Premio “Giuria dei Giovani – Miglior Cortometraggio”: Assegnato da una Giuria composta da giovani delle Scuole Medie e Superiori dei Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Comuni limitrofi

– Giuria di Qualità – Premio “Giuria di Qualità – Città di Spoleto”: Assegnato da una Giuria composta da rappresentanti del Terzo Settore, della Cultura e della Comunicazione

– Giuria del Premio “Corto d’Evasione”: Assegnato da una Giuria composta da detenuti della Casa di Reclusione di Spoleto.

– Giuria del Premio “In Cammino”: Assegnato da una Giuria composta da giovani immigrati richiedenti asilo, ospiti nei servizi di accoglienza della Cooperativa Sociale Il Cerchio per i progetti SAI del Ministero dell’Interno nei Comuni di Spoleto e Castel Ritaldi.

Per maggiori INFORMAZIONI, per il Regolamento e la Scheda di Iscrizione 2024 è a disposizione il sito web https://sites.google.com/view/premionickelodeon/