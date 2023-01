Torna il Premio Nickelodeon per il cortometraggio sociale: come partecipare - Tuttoggi

a. Tema: SOCIALE

b. Categoria e Durata (inclusi titoli di testa e di coda):

• FICTION (max 10 min.)

• ANIMAZIONE (max 10 min.)

• DOCUMENTARIO (max 15 min.)

• VIDEOCLIP (max 10 min.)

• SPOT (max 10 min.)

• VIDEO-ARTE/TEATRO (max 10 min.)

c. Lingua: ITALIANA; sono ammesse al concorso Opere italiane e di qualsiasi nazionalità, purché sottotitolate o doppiate in italiano.

d. Quantità: UN SOLO Cortometraggio per ogni regista (in caso di errore sarà accettata solo la prima Scheda d’iscrizione registrata dal sistema informatico).

e. Formato: i video dovranno essere presentati in uno dei comuni formati VIDEO HD (o in second’ordine in formato DVD-PAL).

f. Copyright: i cortometraggi dovranno essere accettati dalla piattaforma YouTube senza violazioni che ne impediscano la visione (copyright o altre).

Le opere saranno giudicate (in base ai seguenti criteri: tema sociale scelto e suo svolgimento, originalità e capacità narrativa dell’opera, innovazione e creatività del linguaggio video, tecnica utilizzata) dalle seguenti giurie: • Giuria di Selezione – Premio “Giuria di Selezione – Finalisti”: L’Organizzazione provvederà, attraverso una apposita Giuria, alla selezione dei Cortometraggi Finalisti (per un totale, ipotizzato, di un’ora di proiezione). I Cortometraggi finalisti accederanno quindi ai seguenti, ulteriori, giudizi e premi: – Giuria dei Giovani – Premio “Giuria dei Giovani – Miglior Cortometraggio”: Assegnato da una Giuria composta da giovani dei Comuni dell’Umbria partecipanti alla manifestazione – Giuria di Qualità – Premio “Giuria di Qualità – Città di Spoleto”: Assegnato da una Giuria composta da rappresentanti del Sociale, della Cultura e della Comunicazione – Giuria del Premio “Corto d’Evasione”: Assegnato da una Giuria composta da detenuti della Casa di Reclusione di Spoleto. – Giuria del Premio “In Cammino”: Assegnato da una Giuria composta da giovani immigrati richiedenti asilo, ospiti nei servizi di accoglienza della Cooperativa Sociale Il Cerchio per i progetti SAI del Ministero dell’Interno nei Comuni di Spoleto e Castel Ritaldi.

Per maggiori informazioni sul Premio Nickelodeon , il Regolamento 2023 e la Scheda di Partecipazione 2023 sono disponibili sul sito https://sites.google.com/view/premionickelodeon/