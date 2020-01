Torna il maltempo, ma solo per poco |Previsioni per il 24 gennaio - Tuttoggi

L’esteso campo anticiclonico che sta interessando la nostra penisola sarà

presto sostituito da una debole pulsazione atlantica che nel week end

favorirà il ritorno del maltempo. Piogge e temporali dunque specie sulle

regioni centro settentrionali: al momento le regioni più colpite potrebbero

essere Liguria, Toscana, Lazio ed Emilia Romagna. Inoltre la neve tornerà a

cadere su Alpi e Appennino centro settentrionale fino a quote medie. Questa parentesi instabile che interesserà la nostra penisola, potrebbe durare solo per pochi giorni: già a partire da lunedì l’anticiclone potrebbe

riprendere possesso del Mediterraneo centro orientale determinando quindi condizioni di tempo stabile sull’Italia.

Previsioni meteo per il 24 gennaio

Umbria

Ampie schiarite al mattino alternate a locali addensamenti; isolate piogge al pomeriggio sui settori occidentali, mentre tra la sera e la notte le precipitazioni interesseranno l’intera regione. Locali nevicate oltre 1600 metri in nottata.

Nazionale

Maltempo in arrivo tra la mattinata e il pomeriggio sulle regioni nord-occidentali d’Italia con piogge sulla Liguria e sul Piemonte, neve sulle Alpi oltre i 1300 metri di quota. Maltempo in estensione a tutto il nord Italia in serata e nottata con neve sia sulle Alpi che in Appennino fino a 800 metri di quota.

Mattinata ancora soleggiata al centro Italia, nubi in aumento in Toscana e prime piogge in arrivo al pomeriggio. Maltempo in serata e nottata su tutte le regioni eccetto lungo le coste dell’Abruzzo.

Tempo prevalentemente asciutto e soleggiato sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori eccetto in Sardegna dove troveremo cieli irregolarmente nuvolosi con locali piogge o acquazzoni associati.



Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

