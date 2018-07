Torna il cinema all’aperto a Terni | I film in programma all’anfiteatro

Il tradizionale appuntamento con CinemaCielo, la rassegna cinematografica che propone i titoli più interessanti della stagione 2017/2018, quest’anno si svolgerà dal 19 luglio al 26 agosto, sempre nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Romano di Terni. Circa 40 titoli tra commedie, film drammatici, thriller e qualche incursione nel cinema d’autore. Due proiezioni saranno arricchite dalla presenza di importanti ospiti: il 21 luglio il film Io c’è, la più originale commedia di quest’annata cinematografica, interpretata dal trio Edoardo Leo/Margherita Buy/Giuseppe Battiston, sarà presentata dal regista Alessandro Aronadio, già autore del film Orecchie presentato al Festival del Cinema di Venezia nel 2016. Il 3 agosto uno dei titoli simbolo della stagione, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, premiato all’ultima edizione del festival di Cannes per la sceneggiatura, sarà presentato dal giovane e bravissimo protagonista, l’orvietano Adriano Tardiolo.

Nella scelta dei titoli emergono alcune tendenze di fondo della recente produzione cinematografica: la narrazione di grandi eventi della storia più o meno recente come chiave per decifrare la complessità del nostro tempo (L’ora più buia, The Post, Ore 15:17 attacco al treno, Loro 1 e Loro 2); commedie che, senza rinunciare a gag, battute e sano divertimento, trattano in controluce temi importanti (Ammore e malavita, Contromano, Io sono tempesta, Ella e John, A casa tutti bene), opere particolarmente originali per scelte narrative e stilistiche (Lazzaro felice, Lady Bird, Quello che non so di lei, Napoli velata, Il filo nascosto). Accanto ai titoli più premiati dell’anno (La forma dell’acqua, Tre manifesti a Ebbing Missouri, Tonya, Chiamami col tuo nome, Dogman), alle commedie italiane di maggior successo (Come un gatto in tangenziale, Benedetta follia), come di consueto non mancherà la possibilità di recuperare alcuni film che non hanno avuto l’attenzione che avrebbero meritato (Detroit, Ricomincio da noi, Una questione privata, Il Tuttofare, Hostiles, La ruota delle meraviglie).

Il 31 luglio verrà proposto It, lo straordinario racconto di formazione in chiave horror tratto dal libro di Stephen King, un’opera che ha conquistato il mondo. Le atmosfere e gli oggetti simbolo del film impronteranno scenograficamente l’anfiteatro per una serata in cui – come recita il claim del film – “ galleggeremo tutti”.

Inizio spettacoli ore 21.15. Prezzo biglietti: intero euro 5, ridotto euro 4 (under 26-over 60).

Il programma è disponibile sul sito: https://cinemacielo2.wixsite.com/cielo

e su Facebook alla pagina Anfiteatro Estate Terni

Stampa