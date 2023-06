Tornano i giovedì sera tifernati con Dj Shopping, eventi clou con Dj Ralf e Max Casacci dei Subsonica - Tuttoggi.info

'I Tifernauti' tornano protagonisti dell’estate di Città di Castello con una settimana di spettacoli, installazioni e laboratori nel segno di ecologia e musica, con i negozi aperti il 29 giugno e il 6 luglio

A spasso per acquisti tra grandi ospiti, spettacoli, musica, e laboratori nel segno dell’ecologia. Questo sarà “DJ Shopping 2023, il ritorno dei Tifernauti”, che ruoterà attorno a due main show in piazza Gabriotti con tutti i negozi aperti sotto le stelle: giovedì 29 giugno, con il deejay perugino di fama internazionale Dj Ralf, e giovedì 6 luglio, con “Earthfonia”, un inedito mix tra musica e temi ambientali che vedrà insieme Max Casacci, mente pensante e chitarrista dei Subsonica, e Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico televisivo e primo ricercatore CNR.

Dalle 22 a 24 rispettando decibel e…residenti

Serate uniche e coinvolgenti, con orario dalle 22 alle 24, rispettando i limiti dei decibel e del riposo notturno dei residenti, nel nome dei mitici Tifernauti, già protagonisti di diversi eventi concepiti per rivitalizzare il centro di Città di Castello, che riappariranno sulla scena cittadina proprio in concomitanza con i giovedì sera di “DJ Shopping”, la manifestazione più riuscita tra quelle proposte negli anni d’oro della propria attività.

“I Tifernauti tornano a Città di Castello con una settimana all’insegna dello spettacolo di qualità, voglia di stare insieme e divertimento responsabile” hanno dichiarato nella conferenza stampa di stamattina (1 giugno) il sindaco Luca Secondi e l’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri, presentando l’iniziativa insieme ad Alberto Brizzi e Marco Capaccioni, anime storiche dei Tifernauti, e a Isabella Consigli di Poliedro Cultura. “Una proposta di intrattenimento per tutti i target di pubblico e per tutte le età, che darà un assaggio del cartellone di ‘Estate in Città’ 2023“.

10 dj set in centro storico

“Cercheremo di rappresentare due diversi mondi musicali, il meglio del genere dance elettronico con Dj Ralf e una proposta di alto livello culturale con suoni, concetti ed effetti speciali ispirati al tema della salvaguardia del pianeta insieme a Max Casacci e Mario Tozzi”, hanno spiegato Brizzi e Capaccioni, che per i due appuntamenti in piazza Gabriotti invitano il pubblico a venire in bicicletta e in moto, legando le proposte artistiche dei due eventi anche a precisi stili di vita. Le serate di “Dj Shopping” avranno comunque come colonna sonora tutti i generi musicali, con 10 dj set collocati nel centro storico, dove sarà possibile godersi i grandi classici e le nuove incisioni, ma anche ballare.

Dj Ralf

Le hit della musica dance verranno suonate nelle piazze e nelle vie principali in occasione dell’esibizione di Dj Ralf. Il deejay umbro offrirà il 29 giugno una serata di respiro internazionale agli appassionati del genere house, a cui l’artista ha legato una carriera contrassegnata da spettacoli con deejay come Steve Bug, Timo Maas, Matt Johnson, Ellen Allien, collaborazioni con Cesare Cremonini, Jovanotti e produzioni discografiche con una propria etichetta. Un grande led wall sovrasterà il palco collocato a ridosso dei giardini del Cassero e che avrà davanti l’intera piazza Gabriotti, dove sono attese le migliaia di fan della musica dance sempre presenti alle sue esibizioni.

“Earthfonia”

I deejay faranno ascoltare nel centro storico musica classica e grandi successi della discografia internazionale e nazionale per accompagnare “Earthfonia”, il 6 luglio, uno spettacolo di intrattenimento basato su suoni non convenzionali, come quelli della terra elaborati e sapientemente messi in onda da Max Casacci, artista e fine ricercatore sonoro dei Subsonica. Alle sonorità musicali si alterneranno i concetti a tema ambientale di Mario Tozzi, conduttore di svariati programmi televisivi scientifici, tra cui “Gaia” e “Atlantide”, prolifico autore di saggistica sulle questioni che riguardano la sopravvivenza del pianeta. Con loro ci saranno i visuals di Riccardo Franco Loiri, che coinvolgeranno il pubblico con affascinanti suggestioni.

Giardini del Cassero si trasformano in arena multimediale

I giardini del Cassero diverranno un’arena multimediale che, con installazioni e proiezioni, accompagnerà gli eventi clou di “Dj Shopping” e i laboratori dedicati all’ecologia intitolati “Tutti giù per terra”, aperti bambini e genitori da Poliedro Cultura proprio nell’area verde pubblica di piazza Gabriotti nel pomeriggio di giovedì 6 luglio. “La terra sarà assoluta protagonista delle attività che proporremo ai bambini con le loro famiglie”, ha spiegato Consigli di Poliedro Cultura, evidenziando che “i piccoli potranno giocare con la terra e con tutto ciò che si può trovare in natura, dai ramoscelli ai sassi, fino all’erba, dando vita a creazioni originali con le proprie mani”.

Uno spazio multimediale con installazioni interattive in puro stile “Tifernauti” sarà allestito per tutta la settimana dal 29 giugno al 6 luglio anche nel portico del palazzo del Comune, in piazza Gabriotti, che diverrà punto di riferimento della riflessione sui temi del cambiamento climatico e della salvaguardia delle risorse naturali del pianeta.