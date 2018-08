Torna a Cerreto di Spoleto l’Esposizione amatoriale canina Arcicaccia – c.s.a.a.

Torna per il secondo anno consecutivo a Cerreto di Spoleto l’esposizione amatoriale canina arcicaccia – c.s.a.a. aperta a tutti i cani di razza e meticci, organizzata dal Comune di Cerreto nella bellissima location di P.zza Pontano.

Tornano quindi a sfilare i nostri amici a 4 zampe in una gara di bellezza che lo scorso anno incoronò vincitore assoluto un bellissimo akita americano.

Il programma prevede l’ingresso degli espositori e l’inizio delle iscrizioni alle ore 16.00 per concludersi alle ore 18.00 a seguire inizieranno i giudizi singoli fino al termine, una breve pausa per un ristoro organizzato dalla proloco di Cerreto a base di prodotti tipici della zona, per poi ricominciare con tutti i best in show dalle ore 21.00.

Nel corso dell’esposizione verrà anche proclamato il cane più bello del Comune di Cerreto per l’anno 2018, solo questo concorso sarà riservato esclusivamente ai residenti di Cerreto, mentre invece l’intera manifestazione sarà aperta a tutti coloro che vorranno partecipare.

Altro bellissimo appuntamento sarà il best in show dei junior handler, concorso riservato ai ragazzi dai 4 ai 14 anni che dovranno condurre il proprio cane davanti agli esperti giudici e dimostrare di essere già dei bravi handler.

Visto il successo della precedente edizione, quest’anno Cerreto si è aggiudicata l’assegnazione dell’ultima tappa valida per il campionato a punti umbro “Umbria Challenge 2018” che vedrà la finalissima disputarsi nel complesso di Villa Redenta a Spoleto domenica 19 agosto 2018.

La serata si concluderà con l’esibizione del gruppo musicale “Il Ripostiglio delle Scope”.

