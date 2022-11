Tonfo Terni, Perugia migliora: il rapporto sulla Qualità della vita di ItaliaOggi

Le province misurate su nove indicatori

Tonfo Terni, Perugia risale. Sono i dati del 24esimo Rapporto sulla qualità della vita in Italia di ItaliaOggi con l’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni che analizza le province italiane in nove indicatori: affari e lavoro; ambiente; istruzione e formazione; reddito e ricchezza; sicurezza sociale; tempo libero.

La situazione in Umbria

Per quanto riguarda l’Umbria, da un lato Perugia sale di sei posizioni, passando dal 52esimo al 46esimo posto. Per Terni si parla di un vero tracollo: dal 34esimo posto dello scorso anno, scivolone al 56esimo.